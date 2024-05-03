Pacers ve Knicks, Doğu yarı finallerinde rakip oldular!

NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pacers ve Knicks, Doğu yarı finallerinde rakip oldular!
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03 Mayıs 2024 10:00
NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.

PACERS 4-2 BUCKS

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da oynanan Doğu Konferansı playoff ilk turunun 6. maçında Milwaukee Bucks'ı 120-98 skorla mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve yarı finallere adını yazdırdı.

Obi Toppin ve TJ McConnell benchten gelerek Indiana'yı sırasıyla 21 ve 20 sayı kaydederek galibiyete taşıdı. Toppin ayrıca 8 ribaund alırken, McConnell ise istatistik kağıdına 9 asist ve 4 top çalma ekledi. Tyrese Haliburton 17 sayı, 10 asist ve 6 ribaundla oynadı. Andrew Nembhard 14 sayı, 4 asist ve 5 ribaund kaydederken, Pascal Siakam ise 19 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.

Bucks cephesinde Damian Lillard 28 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Brook Lopez 20 sayı ve 5 ribauntla oynarken, Bobby Portis 20 sayı, 15 ribaund ve 2 asistle, Khris Middleton ise 14 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Pacers'ın, Pazartesi günü başlayacak Doğu Konferansı yarı finalleri serisindeki rakibi ise New York Knicks olacak.

KNICKS 4-2 76ERS

New York Knicks, Wells Fargo Center'da oynanan Doğu Konferansı playoff ilk turunun 6. maçında Philadelphia 76ers'ı 118-115 yenerek, yarı finallere yükselmeyi başardı.

Knicks'te Jalen Brunson 41 sayı, 3 ribaund ve 12 asistle galibiyetin mimarı oldu. Donte DiVincenzo 23 sayı, 4 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynarken, Josh Hart ise 16 sayı, 14 ribaund ve 7 asistle büyük rol oynadı.

76ers tarafında Joel Embiid, 39 sayı, 13 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla 76ers'ın en skorer ismiydi. Buddy Hield 20 sayı ve 4 ribauntla oynarken, Kelly Oubre ve Tyrese Maxey ise 17'şer sayı eklediler.

Knicks'in, Pazartesi günü start alacak Doğu Konferansı yarı finalleri serisinde rakibi Indiana Pacers olacak.

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