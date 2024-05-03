Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Marco Pezzaiuoli

Galatasaray'da 1,5 yıl önce Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü olarak göreve getirilen Marco Pezzaiuoli ile yollar ayrıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Marco Pezzaiuoli
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03 Mayıs 2024 10:22
Galatasaray'ın 11 Kasım 2022 tarihinde göreve getirdiği Marco Pezzaiuoli'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman Futbol adamı, sözleşmesinin bitimine 2 ay kala Galatasaray'dan ayrıldı.

MARCO PEZZAIUOLI İLE YOLLAR AYRILDI

Sabah'ın aktardığı habere göre, Galatasaray'da Marco Pezzaiuoli dönemi sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Pezzaiuoli'yi yaklaşık 1,5 yıl önce Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörlüğü görevine getirmişti.

CAN UZUN'U ÖNERMİŞTİ

Haberde Pezzaiuoli'nin Galatasaray'a Can Uzun'u önerdiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.

Bu sezon çıktığı 30 maçta 18 gol, 3 asist yaparak değerini katlayan 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.

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