Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Marco Pezzaiuoli

Galatasaray'ın 11 Kasım 2022 tarihinde göreve getirdiği Marco Pezzaiuoli'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman Futbol adamı, sözleşmesinin bitimine 2 ay kala Galatasaray'dan ayrıldı.
MARCO PEZZAIUOLI İLE YOLLAR AYRILDI
Sabah'ın aktardığı habere göre, Galatasaray'da Marco Pezzaiuoli dönemi sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Pezzaiuoli'yi yaklaşık 1,5 yıl önce Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörlüğü görevine getirmişti.
CAN UZUN'U ÖNERMİŞTİ
Haberde Pezzaiuoli'nin Galatasaray'a Can Uzun'u önerdiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.
Bu sezon çıktığı 30 maçta 18 gol, 3 asist yaparak değerini katlayan 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.
MARCO PEZZAIUOLI İLE YOLLAR AYRILDI
Sabah'ın aktardığı habere göre, Galatasaray'da Marco Pezzaiuoli dönemi sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Pezzaiuoli'yi yaklaşık 1,5 yıl önce Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörlüğü görevine getirmişti.
CAN UZUN'U ÖNERMİŞTİ
Haberde Pezzaiuoli'nin Galatasaray'a Can Uzun'u önerdiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.
Bu sezon çıktığı 30 maçta 18 gol, 3 asist yaparak değerini katlayan 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.
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