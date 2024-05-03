Joanna Wolosz: 'Santarelli ve Haak, Türkiye'de birer idol'

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne hem erkeklerde hem de kadınlarda 5 Mayıs'ta Antalya ev sahipliği yapacak.



Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Süper Finaller organizasyonunda kadınlarda İtalya'nın A.Carraro Imoco Conegliano ve Allianz Vero Volley Milano takımları, erkeklerde ise İtalya'nın Trentino Itas ve Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımları şampiyonluk için karşı karşıya gelecek



WOLOSZ: 'SANTARELLI VE ISABELLE HAAK TÜRKİYE'DE IDOL'



Final öncesi konuşan Imoco'nun Polonyalı pasörü Joanna Wolosz, Antalya için şunları söyledi: Antalya'yı geçen yıl orada Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazandığımız için hatırlıyoruz. Bize harika anılar yaşatan bir yer, tarafsız bir yer bile olsa çok fazla tezahürat olacaktır. Dani ve Bella ile birlikte Türk halkı belki de bizim tarafımızda olabilir. Çünkü onlar orada idoller. Her halükarda güzel bir atmosfer olacak, birçok taraftarımız da orada olacak ve uzun zamandır hayalini kurduğumuz bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz.



SANTARELLI: "ANTALYA'YI ÇOK SEVİYORUM"



Aynı zamanda Filenin Sultanları'nın başnatrenörü olan Daniele Santarelli ise; "Antalya benim için tatlı anılar barındırıyor. İki yıl önce kazanılan Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türk milli takımıyla Milletler Ligi. Voleybolun çok popüler olduğu ve milli takım deneyimimden tanıdığım birçok insanı bulabildiğim Türkiye'ye dönmek beni her zaman mutlu ediyor. Pazar günü hem bizden önce oynayan erkekler finali hem de bizim finalimiz için harika bir atmosfer olacağından eminim" ifadelerini kullandı.





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