CANLI| Ali Koç konuşuyor

"Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi."





"Olağanüstü bir kişiyle muhatap oluyoruz. Milyonların maç skorlarına, hafta sonu skorlarına bütün haftasını etkilediği futbol sektörünün nasıl son derece ilginç, garip, kindar, son derece kolay günü anı kurtarmak için yalan söyleyen bir insanın elinde olduğunu anlatmaya çalışacağım."





"Biz artık bıktık devamlı kendimizi müdafaa etmekten. Riyad'da ihaleyi bize çıkardılar. Yine aynı şeyi yapıyorlar. En son sert cevabı mecburen, istemeyerek, üzülerek vermek zorundayım. Onlar siyaseti karıştırdıkları için siyasete değinmek zorundayım."

"Niye imza toplama ihtiyacı duyduk? 18 Temmuz ortada yokken imza toplama süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bu tarih ile bazı kulüpler yanlarına çekildi. Ben aday olmayacağım, beni de rencide etmeyin, Avrupa Şampiyonası'na gideyim, aday olmayıp bırakacağım dediği için bazı kulüpler inandı. Bazı kulüpler de neyin ne olduğunu bilmelerine rağmen rekabette kendilerine avantaj sağlayabilmek için nasıl zikzak çizdiklerini anlatmaya çalışacağım."





"Belki de Türkiye'de en güvenilmez kurum TFF. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür."

"Bu sezon, hiçbir sezonda olmadığı kadar kaotik bir ortam var. Pek çok kriz, skandal oldu. Riyad, hakem tokatlanma olayı, bir takım sahadan çekildi, Süper Kupa, sızan görüntüler, hakemlerin ifadeleri, beklentiyle bilmem neyle karar verenler... Bir sürü şey oldu üst üste. Kendisi hakem dışında sıkıntımız yok diyor ama krizleri yönetemedi. Kriz yönetimi olağanüstü kötü. Yalpalaya yalpalaya gereken cesareti ve iradeyi gösteremediği için kulüpler arasında sıkıntı oluştu. Bugün Türk futbolunda büyük bir güven bunalımı var. Türkiye'deki en güvenilmez kurum Türkiye Futbol Federasyonu, en güvenilmez sektör futbol."



"BEŞİKTAŞ, DURSUN ÖZBEK, TRABZONSPOR"



"Başta Galatasaray ve Trabzonspor da dahil buna, imza vereceklerini söylüyorlar. Pazartesi lafı geçiyor, pazartesi geç diyenler de var. 5 Nisan'da dört takım daha sürece dahil oluyor, bunlardan biri Fenerbahçe. Süper Kupa'yla ilgili TFF'den bize zehir zemberek bir yazı geldi. Biz de 'Yeter' dedik ve katıldık. Sonrasında Beşiktaş da katıldı. Beşiktaş da suçlanıyor ya.



Bu işin farkına varan Büyükekşi, dayanamayacağını anlayıp Şanlıurfa'da zaman kazanmak için bir açıklama yaptı. Hala yönetim kurulu kararı var mı yok mu bilmiyoruz.



Bu açıklama gelince, orada da Dursun Özbek ile istişare yapıyorlar. Derhal seçime gidelim diyen Dursun Özbek ne olacak 15-20 günden noktasına geliyor. İmza vereceğinden üçü, 18 Temmuz hedefimize ulaştık, imzaya gerek yok diyorlar. 18 Temmuz'da yeni bir TFF seçileceğini düşünerek bunu söylüyorlar.



Şimdi de öz güven tavan yapmış, 60 günden önce yapılamaz seçim diyor. 25 günü Dursun Özbek sayesinde cebe koydu ya, o zaman 18 Temmuz'da yaparız diyor. Yönetim kurulu kararıyla bunu haziran başına getirebilir."



"NE İŞİN BAŞINDAYIZ, NE İŞİN LİDERİYİZ"



"Nasıl oluyor da bu iş Fenerbahçeli Ali Koç'un üstüne yapışıyor? İmza sürecini anlattım. Biz ne işin başındayız, ne lideriyiz. Kulüp başkanları 'Sen olmasan çoktan yollamışlardı' diyorlar. Biz nasıl bu işin bayraktarlığını yaptığımızı anlayamadık. Biz imzamızı verdik. Biz bunlar yüzünden Süper Kupamızı çöpe attık, sahaya çıkmadık. Türkiye Kupası'na da çıkmayacağız. Bizim imza vermememiz riyakarlık olur."



"ASIL AZINLIK SİZSİNİZ"



"T üm siyasi desteğe, size verilen omuza rağmen, başka adayların önünün kesilmesine rağmen delegelerden aldığınız oy belli! Asıl azınlık sizsiniz! Atanan bir başkanın, demokratik haklarını kullanan kulüplerin çabalarını anti-demokratik yöntemlerle engellemeye çalışmasını sizin takdirinize bırakıyoruz."





"ARKANIZDAN SÖVÜYORLAR"



"Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor."



"BİZE VATAN MİLLET DERSİ VEREMEZSİN"



" Söz konusu milli değerler ise bize laf edecek en son kişi sizsiniz! İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez !"



"FETÖ HALA FUTBOLUN İÇERİSİNDE"



" Bu ülkeyi de anlamıyorum artık! Bu örgütün kenarından köşesinden geçenlerin futbolun içinde yer almaması lazım. Adam mı kalmadı bu ülkede? Bu FETÖ unsuru hala futbolun içerisinde. Daha fazla o günlere dönme adımları atılmaktadır. "



"CUMHURBAŞKANI'NI DA KALDIRDILAR"



"Riyad'daki olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da kandırdılar. Dursun Özbek olsam 'Riyad'da ben de vardım, neden benden bahsedilmiyor?' derim. " "BELEDİYELERE TALİMAT GİDİYOR"



"Belediyelere talimat gidiyor. Belediyeler, imza veren kulüplere baskı yapıyor. Para sözü, vaadi veriyor. Kendisi aradığında da 'Size Ali Koç mu baskı yapıyor?' diyor. Bu bir seçim değil, beni buraya kimin getirdiğini biliyor musunuz? Bana yapılan ona yapılır diyor."



"ALİ KOÇ GÖNDERTTİ DENMESİN DİYE"



"Bazı kulüplere de şey diyorlarmış, bu Başkan gidecek bir şekilde de Ali Koç göndertti denmesin diye böyle uzuyor"



"YALANSA, YALANLASINLAR"



"Bir de Volkan Can var, o siyaset yapmıyor. 'İmza vermeyen takımların maçlarına atanan hakemlere daha titizlikle bakılıyor' diye kulüplerle görüşüyor. Ne demek bu? Milli Takım için bir sponsorluk anlaşması yapılıyor, paranın bir kısmı alınıyor ve kulüplere dağıtılıyor. Yalansa, yalanlasınlar."



"ŞÜKÜR Kİ DİJİTAL VAR"



"TRT Spor, A Spor bizim basın toplantılarına girmemiş. Bizim basın toplantılarımızı hiç yansıtmıyorlar. Ama şükür ki dijital var."





"DURSUN ÖZBEK'İ ANLAMIYORUM"



"Dursun Özbek'i anlamakta zorlanıyorum. Bu kadar rahat pozisyon değiştirmek.. Sadece bu konuda değil, pek çok konuda! Ancak bu ülkede itibar görür, bu ülkede sorgulanmaz. Benle görüşmek istemişti, öyle olmadığını söyledi. Aracı 'Siz istemiştiniz' dedi. Kimse sorgulamadı. Önce 14 Aralık'ta 'TFF'ye güveniyoruz' diyor. 24 Aralık'ta 'Tarihin en kötü başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesini istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da 'O koltuklarda oturmak vicdanınıza sığıyor mu?' açıklaması var. Ben böyle açıklamalar yapsam biri hakkında, suratına bakmam. Urfa'da 'Seçimi neden önce çeksin, TFF'ye saygı duymak lazım' diyor. Bu başkan imza kampanyasını ilk başlatanlardan. Rekabette avantaj yaratmak için böyle... Ben böyle zigzag yapsam, her tarafım oynasa utanırım."



"DURSUN ÖZBEK BUNU DÜŞÜNÜYOR"



"Urfa'da telefon geliyor, Dursun Özbek iftarda apar topar Mehmet Büyükekşi ile görüşüyor. Ondan yardım isteniyor sanırım '15-20 gün ne fark eder' diyor. Sayın Özbek 'Biz hedefe ulaştık, adam zaten seçim olacağını söylüyor' diye düşünüyor herhalde. Toplantıda kendilerine sordum, inkar etmiyorlar. Birkaç kulüp daha var 18 Temmuz için sözcü olan."



"TRABZONSPOR DA ENTERESAN"



"Trabzonspor da enteresan... Başkan'ın ağır açıklamaları var TFF için.. İmza vereceklerini söylediler, sonra ne oldu bilmiyorum. 'Seçim istiyorduk, hedefimize vardık. Daha geç oluyor ama bu başkan gidiyor' diyebilir. Sayın Başkan'a soruyorum size söylendiği gibi bu başkan aday mı, değil mi? En ağır ve istikrarlı şeklinde TFF'nin değişmesi gerektiğini söyleyen Trabzonspor'dur. İmza vereceğini söyleyendir. Dursun Bey gibi git gel yaşamamıştır. Trabzonspor'un sözünün arkasında durmadığını söylemiyorum, 18 Temmuz'ndan sonra esneklik sağladılar. Diğer kulüpler 18 Temmuz'a inanmıyor ve samimi bulmuyor."



"SİYASETİN BİZLE PROBLEMİ VAR"



"Ankara'da bize karşı olan iddialar inanmaya müsait bir anlayış var. Altı senedir gidiyoruz anlatıyoruz... Biz bir gidiyorsak, bizle alakalı gidenler on kere gidiyor. Riyad için çağırın, sorun dedik. Onlar da biliyor soruşturulduğunda başka şeylerin çıkacağını. Atatürk görselleri, 100. yıl logoları, Norm Ender'in 'Parla' şarkısında taviz veren, milli değerlerden bahsediyor! Sen kimsin milli değerlerden bahsedecek? Neden bizim hakkımızdaki asılsız şeyler Ankara'da büyütülüyor. Devlet ile problemimiz yok ama siyasetin bizle problemi olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz."