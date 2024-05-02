Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı maçta sakatlanan Lucas Hernandez'den takımına ve Fransa Milli Takımı'na kötü haber geldi.



PSG, savunmadaki yıldız oyuncularından Hernandez'in sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı. Fransız oyuncunun gelecek günlerde ameliyat olacağı belirtildi.



Böylece Lucas Hernandez, 14 Haziran'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edemeyecek.



SEZON PERFORMANSI



Fransa Milli Takımı'nda 37 kez oynayan Hernandez, bu sezon PSG formasıyla da 41 maça çıkarken, bu karşılaşmalardan 1 gol atma başarısı gösterdi.





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