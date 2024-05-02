Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber

Borussia Dortmund maçında sakatlanan PSG'li futbolcu Lucas Hernandez'in ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi. 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fransız futbolcu, EURO 2024'ü kaçıracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fransa'ya Lucas Hernandez'den kötü haber
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02 Mayıs 2024 19:59
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 20:00
Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı maçta sakatlanan Lucas Hernandez'den takımına ve Fransa Milli Takımı'na kötü haber geldi. 

PSG, savunmadaki yıldız oyuncularından Hernandez'in sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı. Fransız oyuncunun gelecek günlerde ameliyat olacağı belirtildi.

Böylece Lucas Hernandez, 14 Haziran'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edemeyecek.

SEZON PERFORMANSI 

Fransa Milli Takımı'nda 37 kez oynayan Hernandez, bu sezon PSG formasıyla da 41 maça çıkarken, bu karşılaşmalardan 1 gol atma başarısı gösterdi. 

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