Fenerbahçe Spor Kulübü 117 yaşında

Türk sporunda 9 branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluşunun 117. yılını kutluyor.1899 yılında "Siyah Çoraplılar" adıyla bir araya gelen ve daha sonra 1902 yılında Kadıköy Futbol Kulübünü kuran Moda ve Kadıköy'deki gençlerin bu iki girişimi, o zamanın saltanat dönemi sebebiyle gerçekleşemedi. Monarşi rejiminin gevşemesiyle aynı gençler, 1907 yılında bir daha kapanmamak üzere Fenerbahçe Futbol Kulübünü kurdu.Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesiyle de tarihe geçen Fenerbahçe'de ilk başkan Ziya Bey (Songülen), ilk genel sekreter Ayetullah Bey, ilk genel kaptan ve veznedarı Necip Bey (Okaner) oldu. Fenerbahçe Futbol Kulübü, 1908 yılında dernekleşen ilk kulüp olma unvanını elde etti.Kuruluşunda renkleri sarı-beyaz olan Fenerbahçe Futbol Kulübü, 1909 yılında adını Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değiştirdi ve bugüne kadar kullandığı sarı-lacivert renklerini aldı.Futbolcu Hikmet Topuz tarafından çizilen ve eski başkanlardan Tevfik Taşçı tarafından Manchester'da yaptırılan Fenerbahçe'nin ilk rozeti, 1929 yılından itibaren üzerindeki eski Türkçe harfleri yeni Türkçe harflere çevrildi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı sürerken 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yakın arkadaşı Sabri Toprak ile sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.Atatürk, Elkatipzade Mustafa Bey'in kendisine kulüp hatıra defterini uzatması üzerine eski Türkçe ile defterde "Fenerbahçe Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim." ifadelerine yer verdi.Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs tarihi aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı.Fenerbahçe Spor Kulübü, 9 branşta faaliyetlerini sürdürürken başarılı sonuçlara da imza atıyor.Sarı-lacivertli erkek ve kadın sporcular futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yelken, masa tenisi, boks, kürek ve yüzme branşlarında mücadelelerini sürdürüyor.Futbolda, Süper Lig'de 19 şampiyonluk elde eden sarı-lacivertliler, tarihinde 1959'da Birinci Futbol Ligi başlamadan önceki dönemde 6'sı Milli Küme ve 3'ü Türkiye Futbol Şampiyonası adı altında da şampiyonluklar yaşadı.Türkiye Kupası'nı 7, Türkiye Süper Kupası'nı ise 9 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 1 Balkan Kupası, 8 Başbakanlık Kupası, 2 Atatürk Kupası, 16 İstanbul Ligi, 4 İstanbul şildi, 1 İstanbul Kupası, 1 General Harrington Kupası, 4 Donanma Kupası ve 12 TSYD Kupası kazandı.Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, 2012-2013 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi.Fenerbahçe, basketbol branşında çok büyük başarılara imza attı.Sarı-lacivertliler, erkek basketbolunda Avrupa'nın en önemli kupasını kazanan ilk Türk takımı oldu.Basketbolun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğu elde eden sarı-lacivertliler, Türk basketbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarısına imza attı.Cumhuriyetin 100. yılında ise aynı başarıyı kadın basketbol takımı tekrarlamayı başardı.Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük kupasını 2 kez üst üste müzesine götüren sarı-lacivertliler, hem kadınlar hem de erkeklerde bunu başaran dünyadaki ilk kulüp oldu.Fenerbahçe erkeklerde aynı kupada 6 kez son 16, 3 kez de çeyrek final oynarken, 5 yıl üst üste Dörtlü Final'e katılma başarısı gösterdi.Sarı-lacivertliler, Türkiye'de ise 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 10 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Şampiyonluğu elde etti.Fenerbahçe, FIBA Avrupa Şampiyonlar Kupası'na gidecek Türk takımını belirlemek için 1946-1967 yıllarında düzenlenen Türkiye Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ise 3 defa şampiyonluk yaşadı.Fenerbahçe kadın basketbolda ise büyük bir ekol haline geldi. Türkiye'de 18 Süper Lig şampiyonluğu, 14 Türkiye Kupası ve 12 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en önemli kupasında da 2'şer kez üçüncü ve dördüncü oldu. Söz konusu kupada Fenerbahçe 6 kez final oynadı.Ayrıca Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, bu sezon mücadele ettiği 4 kupayı da (FIBA Süper Kupa, EuroLeague, Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonluğu) kazandı ve tarihi bir sezonu geride bıraktı.Fenerbahçe, voleybolda özellikle kadınlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekti.Sarı-lacivertliler, kadın voleybolunda 2010 yılında FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birinci olurken, 2012 ve 2021'de üçüncülük yaşadı.Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise 2011-2012'de şampiyon, 2009-2010'da ikinci, 2010-2011, 2015-2016 ve 2018-2019'da üçüncü oldu.2013-2014 yılında CEV Kupası'nı müzesine götüren sarı-lacivertliler, Sultanlar Ligi'nde 7, kupada ise 4 kez mutlu sona ulaştı.Fenerbahçe, voleybolda erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 1 kere son 16 mücadelesine katılırken, 2016-2017'de CEV Kupası'nda yarı final oynadı.Sarı-lacivertliler, ligde 5, kupada da 4 kere şampiyon oldu.Fenerbahçe, amatör sporlarda bünyesindeki sporcularla elde ettiği başarılarla da dikkati çekiyor.Sarı-lacivertliler, 1910'larda kurulan yelken şubesinde olimpik sınıflarda 2019 yılında 2 Avrupa dördüncülüğü elde etti. Fenerbahçe, gençler kategorisindeyse 2019 yılında 2 Dünya şampiyonluğu elde etti.Resmi olarak 1918 yılında kurulan atletizm şubesinde ise Türkiye'nin Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını sarı-lacivertli sporcu Ramil Guliyev kazandı.Ramil, Londra'nın ev sahipliğinde 4-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında o yıl onaltıncısı düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, milli forma altında mücadele ettiği 200 metre finalinde "Gezegenin en hızlı atleti" unvanını aldı.Londra'da 56 bin kişinin önünde çıktığı 200 metre erkekler yarışını 20.09'luk derecesiyle dünya şampiyonu olarak tamamlayan Ramil, tam bir yıl sonra, Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalinde 19.76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.Fenerbahçe, boks branşında da elde ettiği başarılarla dikkati çekti.Türkiye'de birçok organizasyonda sarı-lacivertli sporcular şampiyonluğa ulaşırken, Buse Naz Çakıroğlu 2019 yılında Avrupa şampiyonluğuna uzandı. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde eden ve Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olan Buse Naz, Tokyo Olimpiyatları'nda da gümüş madalya kazandı.Sarı-lacivertli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Samet Gümüş, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.1951 yılında kurulan kürek şubesi ise 220 şampiyonadan 150 resmi birincilikle ayrıldı.1965 yılında ilk defa düzenlenen İstanbul Kupası'nın ilk şampiyonu olan Fenerbahçe, 2007 yılında yine son kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu.1977 senesinden itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda 38 şampiyonlukla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, Türkiye Şampiyonası'nda da en fazla şampiyonluk sayısına (39) sahip kulüp olma özelliğini taşıdı.Fenerbahçe, masa tenisi branşında ise Avrupa Şampiyonu olan ilk ve tek Türk takımı olarak ön plana çıktı.Sarı-lacivertlilerin kadın masa tenisi takımı, 2013-14 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çıktığı finalde yenilip ikinci olmuş, ardından 2014-15 sezonunda tek bir maçta bile yenilmeden kupayı kazanma başarısı göstererek tarihe geçmişti. Kadın takımı ayrıca Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde 16, Türkiye Kupası'nda 13 şampiyonluğa sahip.Erkek Masa Tenisi Takımı ise Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda 9, Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Fenerbahçe, yüzme branşında da kazandığı 35 Türkiye şampiyonluğuyla en çok şampiyonluk kazanan kulüp durumunda.Sarı-lacivertli yüzücü Emre Sakçı, üst üste kırdığı Avrupa rekorlarıyla şimdiden Fenerbahçe ve ülke tarihine geçmeyi başardı.Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç-Açık Yaş ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden rekortmen yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde elde ettiği 24:95'lik derecesiyle hem kendisine ait olan Avrupa rekorunu (25:29) geçti hem de 25:25 olan Dünya rekorunu 24:95'e indirdi.Fenerbahçe Kulübü, bugüne kadar 33 başkan idaresinde yönetildi.Sarı-lacivertlilerde sırasıyla Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Tevfik Haccar Taşçı, Hakkı Saffet Tarı, Galip Kulaksızoğlu, Osman Fuat Efendi, Emirzade Arif, Mehmet Hulusi Bey, Hamit Hüsnü Kayacan, Sabri Toprak, Nazım Bey, Nuri Sekizinci, Ömer Faruk Efendi, Şükrü Saracoğlu, Ali Muhittin Hacıbekir, Osman Kavrakoğlu, Bedii Yazıcı, Zeki Rıza Sporel, Agah Erozan, Medeni Berk, Hasan Kamil Sporel, Razi Trak, İsmet Uluğ, Faruk Ilgaz, Emin Cankurtaran, Ali Şen, Fikret Arıcan, Tahsin Kaya, Metin Aşık, Güven Sazak, Hasan Özaydın, Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık görevine geldi.Sarı-lacivertlilerde, Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.Sarı-lacivertli kulübün başkanlığına 1 oy farkla 1998 yılında seçilen Yıldırım, özellikle tesisleşmedeki büyümeyle dikkati çekti.Yıldırım, 2018 yılında 20 yıllık başkanlık görevini Ali Koç'a devretti.Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isimlerden olan Şükrü Saracoğlu'nun ismi stada verildi.Sarı-lacivertli kulübe 17 yıl başkanlık yapan, eski başbakan ve bakan Şükrü Saracoğlu'nun ismi, 22 Temmuz 1998'de yönetim kurulu kararıyla statta yaşatıldı.Fenerbahçe Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcu gönderen kulüp olarak dikkati çekti.Sarı-lacivertliler olimpiyatlara 6 branştan 22 sporcu gönderirken, Türkiye'yi temsil eden her 5 sporcudan biri Fenerbahçe'den oldu.Fenerbahçeli sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları için şu ana dek 13 kota almayı başardı.Voleybol şubesi sporcuları dışında kota alan 13 isim ve branşları şöyle:Yelken (7): Yiğit Yalçın Çıtak, Beste Kaynakçı, Alican Kaynar, Derin Atakan, Deniz Çınar, Lara Nalbantoğlu, Merve VatanBoks (4): Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet GümüşYüzme (1): Kuzey TunçelliAtletizm (1): Ersu ŞaşmaFenerbahçe, tekerlekli sandalye basketbolunda da Avrupa'da kupa kazanmayı başardı.Sarı-lacivertliler, ilk kez Cumhuriyetin 100. yılında EuroCup 2 final maçında karşılaştığı İtalya temsilcisi Deco Metalfrro Amicacci Abruzzo'yu mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise EuroCup 1 şampiyonluğuna ulaştı.Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Türkiye'nin en büyük ve en güçlü ailesi olduklarını belirtti.Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana Türk sporuna hizmet etmeyi görev edindiğini vurgulayan Kızılhan, "3 Mayıs tarihinde Fenerbahçemizin 117. yaşını, Atamızın kulübümüzü ziyaretinin 106. yılını kutluyoruz. Bu kıymetli vatana, onun gençlerine ve geleceğine hizmet ediyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle büyüyor, onun ilkeleri ışığında yürüyoruz. Yüzyıllardır olduğu gibi dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemiz, yuvası olduğu tüm sporcularla birlikte ülkemizi gururla temsil etmeye, bayrağımızı kilometrelerce ötede dalgalandırmaya devam ediyor, bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığını aktaran Kızılhan, sözlerini şöyle tamamladı:"Fenerbahçe rekorların adı, Avrupa şampiyonalarının ortak arması, olimpiyatların bayrak takımı. Türk bayrağını kilometrelerce ötelerde, dünyanın dört bir yanında dalgalandıran; durmadan yorulmadan üreten bir spor kulübü. Fenerbahçe milyonlarca taraftarıyla, tribünleriyle, üyeleriyle, camiasıyla Türkiye'nin en büyük ve en güçlü ailesi. Her branşta lokomotif olan Fenerbahçe'nin futbolda saha içinde ve dışında adaletsizliklerle yaşadıkları ise malum. Ancak Fenerbahçe'nin adaletsizliklerle mücadelesinin bitmeyeceği de herkesin ezberinde. İyi ki doğdu, sonsuza dek yaşasın dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe!"