Pep Guardiola'nın büyük pişmanlığı İlkay Gündoğan

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, sezon başında takımdan ayrılan İlkay Gündoğan'ı özlüyor. Guardiola ve City yönetimi, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini yenilemediği için pişman oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola'nın büyük pişmanlığı İlkay Gündoğan
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02 Mayıs 2024 22:55
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, sezon başında takımdan ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutan İlkay Gündoğan'ın üzüntüsünü yaşıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; 53 yaşındaki teknik adam, İlkay Gündoğan'ın orta sahadaki etkisini ve kalitesini başka bir isimle dolduramadı.

Bu nedenle Guardiola ve City yönetiminin Alman oyuncu ile sözleşme yenileyemediği için çok pişman olduğu ve yıldız ismi özledikleri belirtildi.

Pep Guardiola'nın İlkay'ın yerini Kovavic ve Mateus Nunes ile dolduramadığı ve yeni sezonda o bölgeye en az iki transfer yapmayı istediği aktarıldı.

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