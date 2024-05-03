Daniele De Rossi: 'Bu, Leverkusen'in yılı'

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında 2-0 kaybettikleri Bayer Leverkusen karşılaşması sonrası konuştu.



İşte De Rossi'nin açıklamaları;



"Öne geçtiklerinde işleri çok zorlaştıran güçlü bir takıma karşı oynadık. Golden sonra oyuna geri dönmeye çalışırken çok telaşlıydık, agresif başladık ve topu hızlı bir şekilde geri kazandık, istediğimiz de buydu. Bu, Leverkusen'in yılı, Bundesliga'yı kazandılar, sadece kaliteye değil, aynı zamanda büyük bir fizikselliğe ve dayanıklılığa da sahipler."

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