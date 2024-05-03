John McGinn: "Geçmemiz gereken bir dağ var"

Aston Villa'nın takım kaptanı John McGinn, UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında 4-2 kaybettikleri Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
John McGinn: 'Geçmemiz gereken bir dağ var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2024 01:17
Aston Villa'nın takım kaptanı John McGinn, UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında 4-2 kaybettikleri Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte McGinn'in açıklamaları;

"Olympiakos iyi bir takım. Yunanistan'a giderken galibiyet istiyorduk. Geri dönebileceğimizi gösterdik. Bu gece her yerde hatalar yaptık. Sorumluluğu alacağız ama Atina'ya gidip bunu tersine çevirmek bizim elimizde çünkü bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Taktiksel olarak çok iyi oynadılar. Beklediğimiz gibi oynadılar, dolayısıyla sürpriz olmadı. Bu akşam ters gidebilecek her şey ters gitti ama Emery hala pozitif. Hala önümüzde uzun bir yol var. Bu akşam oynadığımızdan çok daha iyi oynamamız gerekiyor ama bunu yapabilecek güçteyiz. Umarım birkaç oyuncumuz geri döner. Olympiakos'a saldırmak ve gol atmak bizim sorumluluğumuzda. Tırmanmamız gereken bir dağ var ama bunu yapabileceğimizi biliyoruz."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery