John McGinn: 'Geçmemiz gereken bir dağ var'

Aston Villa'nın takım kaptanı John McGinn, UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında 4-2 kaybettikleri Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte McGinn'in açıklamaları;



"Olympiakos iyi bir takım. Yunanistan'a giderken galibiyet istiyorduk. Geri dönebileceğimizi gösterdik. Bu gece her yerde hatalar yaptık. Sorumluluğu alacağız ama Atina'ya gidip bunu tersine çevirmek bizim elimizde çünkü bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Taktiksel olarak çok iyi oynadılar. Beklediğimiz gibi oynadılar, dolayısıyla sürpriz olmadı. Bu akşam ters gidebilecek her şey ters gitti ama Emery hala pozitif. Hala önümüzde uzun bir yol var. Bu akşam oynadığımızdan çok daha iyi oynamamız gerekiyor ama bunu yapabilecek güçteyiz. Umarım birkaç oyuncumuz geri döner. Olympiakos'a saldırmak ve gol atmak bizim sorumluluğumuzda. Tırmanmamız gereken bir dağ var ama bunu yapabileceğimizi biliyoruz."

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