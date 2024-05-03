Porzingis, konferans finallerinde parkelere dönmek istiyor

Boston Celtics'in forveti Kristaps Porzingis'in, sakatlığından Doğu Konferansı Finalleri zamanında dönmeyi hedeflediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Porzingis, konferans finallerinde parkelere dönmek istiyor
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03 Mayıs 2024 14:20
Son güncelleme 03 Mayıs 2024 14:26
Boston Celtics'in forveti Kristaps Porzingis'in, sakatlığından Doğu Konferansı Finalleri zamanında dönmeyi hedeflediği bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, sağ soleus (kalf) gerginliğiyle uğraşan Porzingis'in birkaç hafta içinde geri döneceğinden umutlu olduğunu paylaştı.

Ancak Porzingis'in, Celtics'in Doğu Konferansı Finallerine yükselmesi durumunda geri dönme ihtimaliyle birlikte bir sonraki seriyi de kaçırmasının muhtemel olduğu iddia edildi. Porzingis, 4. maç sırasında rahatsızlık yaşadığı için Miami Heat'e karşı 5. maça çıkamamıştı.

Boston'ın bir sonraki serideki rakibi, Cleveland Cavaliers ve Orlando Magic arasındaki playoff serisinin galip geleni olacak.

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