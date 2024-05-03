Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024'e kota aldı

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024'e kota aldı
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03 Mayıs 2024 14:55
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları "sıralama listelerinin" yayımlandığı ve sıralamaya göre milli sporcu Neslihan Arın'ın, olimpiyatlara katılma hakkı elde ettiği duyuruldu.

Milli sporcunun Avrupa şampiyonalarında üç bronz madalyası bulunuyor.

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