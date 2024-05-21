Başakşehir, ayrılığı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık gerçekleşti.
İstanbul temsilcisi, Mehdi Abeid ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Başakşehir'de 20 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
İstanbul temsilcisi, Mehdi Abeid ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Başakşehir'de 20 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
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