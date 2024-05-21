Başakşehir, ayrılığı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık gerçekleşti.



İstanbul temsilcisi, Mehdi Abeid ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Başakşehir'de 20 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:



"Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.



Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU