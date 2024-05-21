Başakşehir, ayrılığı açıkladı!

Başakşehir, Mehdi Abeid ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, ayrılığı açıkladı!
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21 Mayıs 2024 16:44
Son güncelleme 21 Mayıs 2024 16:45
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık gerçekleşti.

İstanbul temsilcisi, Mehdi Abeid ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir'de 20 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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