İşte Beşiktaş'ın istediği Beste için istenen bonservis!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Jan-Niklas Beste'nin kulübü Heidenheim, oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Beşiktaş'ın istediği Beste için istenen bonservis!
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21 Mayıs 2024 17:58
Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, yıldız isim için görüşmelerini sürdürüyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takımın istediği ve görüşmelerde bulunduğu Jan-Niklas Beste'nin bonservis ücreti belli oldu.

İŞTE İSTENEN BONSERVİS

Alman ekibi Heidenheim'in Dortmund altyapısında yetişen 25 yaşındaki oyuncu için 4.5, 5 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin başarılı futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Tecrübeli sol kanat bu sezon Bundesliga ekibinin formasını 32 kez giydi. Bu maçlarda 8 gol atarken, 14 de asist yaptı. 

 
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