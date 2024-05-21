Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, yıldız isim için görüşmelerini sürdürüyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takımın istediği ve görüşmelerde bulunduğu Jan-Niklas Beste'nin bonservis ücreti belli oldu.
İŞTE İSTENEN BONSERVİS
Alman ekibi Heidenheim'in Dortmund altyapısında yetişen 25 yaşındaki oyuncu için 4.5, 5 milyon euro bonservis istediği belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin başarılı futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Tecrübeli sol kanat bu sezon Bundesliga ekibinin formasını 32 kez giydi. Bu maçlarda 8 gol atarken, 14 de asist yaptı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takımın istediği ve görüşmelerde bulunduğu Jan-Niklas Beste'nin bonservis ücreti belli oldu.
İŞTE İSTENEN BONSERVİS
Alman ekibi Heidenheim'in Dortmund altyapısında yetişen 25 yaşındaki oyuncu için 4.5, 5 milyon euro bonservis istediği belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin başarılı futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Tecrübeli sol kanat bu sezon Bundesliga ekibinin formasını 32 kez giydi. Bu maçlarda 8 gol atarken, 14 de asist yaptı.