Ali Sinanoğlu, Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı

Beşiktaş Genel Kurul üyesi Ali Sinanoğlu, tvnet canlı yayınında 2025 yılındaki Beşiktaş başkanlığına aday olacağını açıkladı.
"BAŞINDA BERİ ALGI YAPIYORSUNUZ"
Sözlerine Hasan Arat'a seslenerek başlayan Ali Sinanoğlu, "Sevgili Beşiktaşlılar, tüzük tarihiyle Sayın başkan Hasan arat sesleniyorum. Bugüne kadar ne olumlu ne olumsuz. Futbol olarak ilk defa sesleniyorum. 25 yıl sonra geldiniz Güzel PR yaptınız. Kurula seslendiniz gelin vazgeçin kongre üyeleri yapmaktan Beşiktaş başkanı kendi üyelerini seçecektir dediniz. Bugün söylediğiniz şeylerin tam tersini yapıyorsunuz. Başından bu yana algı, ağzınızda çok güzel laf yapıyor." ifadelerini kullandı.
Hasan Arat yönetiminin, bir önceki yönetime benzediğini söyleyen Ali Sinanoğlu şu sözlerle devam etti:
"Tüzük tadiliyle Beşiktaş'ın geleceği ipotek altına alınmıştır, tabiri caizse genel kurula bir darbe yapılmıştır. Bir önceki yönetimden ne farkınız kaldı. Siz daha Beşiktaş'ın gerçek vatan evlatlarıyla karşılaşmadınız. Beşiktaşlı geleceğinin ipotek edileceğini müsaade etmeyecektir. Gelir gelmez 30 milyon euro tablo. Beşiktaş büyük kulüptür dediniz. Ara transfer döneminde fırsat transferi kovalıyor dediniz. Tam tersini yaptınız. Maşallah gelir gelmez 30 milyon euroluk transferler. 210 ülkede kapıları açarım diyordunuz. Alel acele bulamadınız gittiniz bir Santos getirdiniz. Evlere şenlik maşallah. Üç hafta önce Santos'la geldim Santos'la giderim diyorsun, üç hafta sonra adamı gönderiyorsun. Bir konuştuklarınızın ardında durun."
"ADAYIM PEP GUARDIOLA"
Son olarak vaatlerini açıklayan Ali Sinanoğlu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"İki adaylı kongre üyelerinin oyununu bozmak için 2025 kongresinde Ali Sinanoğlu olarak ben adayım. Göreve gelmem halinde teknik direktör adayım Pep Guardiola."
"BAŞINDA BERİ ALGI YAPIYORSUNUZ"
Sözlerine Hasan Arat'a seslenerek başlayan Ali Sinanoğlu, "Sevgili Beşiktaşlılar, tüzük tarihiyle Sayın başkan Hasan arat sesleniyorum. Bugüne kadar ne olumlu ne olumsuz. Futbol olarak ilk defa sesleniyorum. 25 yıl sonra geldiniz Güzel PR yaptınız. Kurula seslendiniz gelin vazgeçin kongre üyeleri yapmaktan Beşiktaş başkanı kendi üyelerini seçecektir dediniz. Bugün söylediğiniz şeylerin tam tersini yapıyorsunuz. Başından bu yana algı, ağzınızda çok güzel laf yapıyor." ifadelerini kullandı.
Hasan Arat yönetiminin, bir önceki yönetime benzediğini söyleyen Ali Sinanoğlu şu sözlerle devam etti:
"Tüzük tadiliyle Beşiktaş'ın geleceği ipotek altına alınmıştır, tabiri caizse genel kurula bir darbe yapılmıştır. Bir önceki yönetimden ne farkınız kaldı. Siz daha Beşiktaş'ın gerçek vatan evlatlarıyla karşılaşmadınız. Beşiktaşlı geleceğinin ipotek edileceğini müsaade etmeyecektir. Gelir gelmez 30 milyon euro tablo. Beşiktaş büyük kulüptür dediniz. Ara transfer döneminde fırsat transferi kovalıyor dediniz. Tam tersini yaptınız. Maşallah gelir gelmez 30 milyon euroluk transferler. 210 ülkede kapıları açarım diyordunuz. Alel acele bulamadınız gittiniz bir Santos getirdiniz. Evlere şenlik maşallah. Üç hafta önce Santos'la geldim Santos'la giderim diyorsun, üç hafta sonra adamı gönderiyorsun. Bir konuştuklarınızın ardında durun."
"ADAYIM PEP GUARDIOLA"
Son olarak vaatlerini açıklayan Ali Sinanoğlu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"İki adaylı kongre üyelerinin oyununu bozmak için 2025 kongresinde Ali Sinanoğlu olarak ben adayım. Göreve gelmem halinde teknik direktör adayım Pep Guardiola."
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