Leny Yoro, Real Madrid ve PSG'yi birbirine düşürdü

Avrupa devleri Real Madrid ve Paris Saint-Germain transferde karşı karşıya geldi.



Fransız basınında yer alan habere göre; Real Madrid ve PSG, 18 yaşındaki Fransız stoper Leny Yoro'yu renklerine bağlamak istiyor.



PSG ANLAŞTI ANCAK



Haberde, PSG'nin Yoro için Lille ile 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığını ancak genç futbolcunun transferde sorun çıkardığı belirtildi.



REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR



Haberin devamında Fransız stoperin kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği ifade edildi. İspanyol devinin de oyuncunun bonservisini bedelini düşürmek için Lille ile pazarlıklara devam ettiği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Lille ile 44 maça çıkan Yoro, bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan genç oyuncunun Lille ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU