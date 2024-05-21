Leny Yoro, Real Madrid ve PSG'yi birbirine düşürdü

Real Madrid ve Paris Saint-Germain, Lille forması giyen Leny Yoro'yu kadrosuna katmak istiyor. PSG, Lille ile her konuda anlaşma sağlarken, Leny Yoro Real Madrid'i istemesinden dolayı transferde sorun çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leny Yoro, Real Madrid ve PSG'yi birbirine düşürdü
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21 Mayıs 2024 16:59
Avrupa devleri Real Madrid ve Paris Saint-Germain transferde karşı karşıya geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Real Madrid ve PSG, 18 yaşındaki Fransız stoper Leny Yoro'yu renklerine bağlamak istiyor.

PSG ANLAŞTI ANCAK

Haberde, PSG'nin Yoro için Lille ile 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığını ancak genç futbolcunun transferde sorun çıkardığı belirtildi.

REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR

Haberin devamında Fransız stoperin kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği ifade edildi. İspanyol devinin de oyuncunun bonservisini bedelini düşürmek için Lille ile pazarlıklara devam ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lille ile 44 maça çıkan Yoro, bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan genç oyuncunun Lille ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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