Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe aradığı zaman çok düşünmedim'

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Sezon öncesinde Final-Four'u hiç düşünmediğini söyleyen Sarunas Jasikevicius,"Berlin'e gideceğim için inanılmaz mutluyum. Mümkün olduğunda dış dünyadan koparak Panathinaikos maçını düşünmek istiyorum. Sezona başlarken Final-Four'a gitmeyi hiç düşünmüyordum. Dünyayı dolaşıp ailemle vakit geçirmeyi planlıyordum ama Derya Yannier arayınca her şey değişti." ifadelerini kullandı.



"GELMEYİ ÇOK DÜŞÜNMEDİM"



Fenerbahçe'ye geliş sürecine dair konuşan Jasikevicius, "Fenerbahçe aradığı zaman çok düşünmedim bile. Zaten öncesinde 6 aylık bir geçmişimiz vardı. Telefon gelince olaylar hızlı gelişti ve bir sonraki antrenmanı düşünmeye başladım." dedi.



Fenerbahçe Beko'nun kendi oynadığı zamandan bu yana çok geliştiğini söyleyen Sarunas Jasikevicius şu sözlerle devam etti:



"Benim oynadığım zamandan bu yana Fenerbahçe basketbol adına çok gelişim gösterdi. Artık Avrupa basketbolunun elit bir takımı, her sene Final-Four için oynamaya başladılar. Sezon ortasında takımı dervalmak çok zor. Beklentileri çok yükseltmemeye çalışıyorsunuz. Her gün bir adım daha ilerlemek istiyorduk. Hedefimiz buydu."



"GELMEMDEKİ EN BÜYÜK SEBEP ONLAR"



Takıma katılmasının en büyük sebeplerinden birisinin eski oyncuları olduğunu söyleyen Jasikevicius, "Bu işi kabul etmemdeki yegane sebeplerden birisi de Nigel Hayes-Davis, Nick Calathes ve Sertaç Şanlı oldu. Ben her şeyi devralana kadar bana yardımcı olabileceklerini düşündüm." diye devam etti.



Nigel Hayes-Davis'in EuroLeague rekoru kırdığı geceyle ilgili de konuşan Sarunas Jasikevicius şu sözlerle devam etti:



"Nigel Hayes-Davis daha çok Triple-Double yapabilecek tipte bir oyuncu. Kimse çıkıp 50 sayı atarak rekor kırmasını beklemiyordu ama o gece yaşanan her şey çılgıncaydı. Çıtayı bu kadar yukarı çıkarttığımız için mutsuz değilim. Fenerbahçe hep buraları hedefleyen bir takım. Çıta sadece bizim belirlediğimiz yerdir."



Son olarak Panathinaikos maçına ve Türkiye Ligi'ndeki değişikliklere değenen Jasikevicius şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Final-Four'lar her zaman zor olur. Panathinaikos tipik bir Ergin Ataman takımı olmuş ama biz Panathinaikos ile aynı güçteyiz eşleşmeninin galibini ufak detaylar belirleyecek. Basketbol Süper Ligi'ne gelen yabancı kuralı Milli Takım için bir avantaj sağlamayacak. Türk oyuncular çalışmaktan vazgeçebilirler. 7 yabancılı kuralın daha etkili olabileceğini düşünüyorum."





