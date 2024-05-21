Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da son hafta öncesi bir ayrılık yaşandı.



Akdeniz temsilcisinde Yusuf Erdoğan alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.



Adana Demirspor'da sezon içerisinde de birçok futbolcu ödeme sorunu nedeniyle kulüpten ayrılmıştı.



Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'da bu sezon 40 maçta süre buldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 4 asist yaptı. [Radyospor]





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