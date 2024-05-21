Adana Demirspor'da sözleşme fesih!

Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da sözleşme fesih!
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21 Mayıs 2024 17:06
Son güncelleme 21 Mayıs 2024 17:09
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da son hafta öncesi bir ayrılık yaşandı.

Akdeniz temsilcisinde Yusuf Erdoğan alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Adana Demirspor'da sezon içerisinde de birçok futbolcu ödeme sorunu nedeniyle kulüpten ayrılmıştı.

Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'da bu sezon 40 maçta süre buldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 4 asist yaptı. [Radyospor]

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