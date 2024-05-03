ABB FOMGET, Trabzonspor maçına ikinci şampiyonluk hedefiyle çıkacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun son haftasında Trabzonspor'u yenerek, Galatasaray'ın da puan kaybetmesiyle şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.Demirkol ile başkent ekibinin kaptanı Selda Akgöz, 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maç öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Sezona son şampiyon ünvanıyla başladıklarını ve bu başarıya yeniden ulaşmayı hedeflediklerini belirten Demirkol, "Sezon başında öncelikle Şampiyonlar Ligi'nden şanssız bir şekilde elendik. Daha sonra bütün ağırlığımızı lige verdik. Lige müthiş bir giriş yaptık, gol yemeden ligin ilk 5 haftasını tamamladık. Daha sonra milli takım arası oldu, ligde milli takıma en fazla oyuncu veren kulübüz. Milli aradan sonra 6 oyuncumuz sakat geldi ve 3-4 hafta bir sallantıya girdik." dedi.Sakatlığı bulunan oyuncuların yeniden takıma dönmesiyle ligin ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Demirkol, şöyle devam etti:"Tabii bu sene geçen yıla göre daha güçlü ve daha organize şampiyonluğu hedefleyen rakiplerimiz var. Geçen sene finalde yendiğimiz Fenerbahçe, çok iddialı bir takım kurdu. Keza Galatasaray da geçen sene iddialıydı, yarı finalde elendiler. Onlar da çok iddialı takım kurdu. 2022'nin şampiyonu ALG Spor da Beylerbeyispor da Beşiktaş da keza Trabzonspor da iyi takımlardı, bu sene lig daha kaliteli geçti. Geçen sene lig iki grup halinde çeyrek final, yarı final ve final şeklindeydi. Bu sene 16 takımlı deplasmanlı lig oynandı."Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları son maç öncesinde lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 66 puana sahip olduklarının hatırlatılması üzerine Demirkol, "Bu hafta hem Galatasaray hem bizim açımızdan birer final maçı oynanacak. Galatasaray puan kaybeder, biz de kazanırsak her halükarda şampiyonuz, inşallah o sevinci yeniden yaşarız." diye konuştu.Lig ikinciliğinin garanti olduğunu aktaran Demirkol, "Başarılı bir sezon geçirdik ama ufak tefek sezon içindeki sakatlıklara bağlı inişler-çıkışlardan dolayı birazcık geriledik. İki puan fark var. Umutluyuz, inşallah Ankara'mıza yeniden bir şampiyonluk kupası getiririz." değerlendirmesinde bulundu.Trabzon'da öncelikle son maçı kazanmaları gerektiğini vurgulayan Demirkol, "Üç puanı aldıktan sonra diğer maçı bekleyeceğiz. Onlar da heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Şampiyonluğu tabii çok arzuluyoruz. Ülkemizde de son hafta şampiyonluk için iki takımın iddialı girmesi ilk olacak. Keşke Galatasaray ile oynasaydık da tam bir final havasında olsaydı ama biz yenip Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.Demirkol, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Ankara'da güzel bir kutlama töreni yapacaklarını sözlerine ekledi.ABB FOMGET'in kaptanı Selda Akgöz, 14 yıldır futbol oynadığını dile getirerek, "Hocalarımın yönlendirmesiyle futbola başladım, normalde benim altyapım hentbol. Lisedeyken hocalarımız 'Futbol oynayacağız' dediklerinde biz de şok olmuştuk. Daha sonra oynamaya başladım ve 17 yaş altı milli takımına seçildim. Sonra 19 yaş altı, 21 yaş altı ve A Milli Takım olarak devam ettim." dedi."Kadınlar futbol mu oynar" şeklinde düşünenlerin olduğunu ancak kadınların futbolu da çok güzel oynadığını kaydeden Selda, "Ön yargılı olanlar en azından bir kere olsun bizim maçımızı izlesinler. Futbolun da bize nasıl yakıştığını görsünler. Keza milli takımda da aynı şekilde bence forma asıl biz kadınlarda güzel duruyor." şeklinde konuştu.Selda, birçok kulüpte forma giydiğini aktararak, "2022'de ALG Spor ile şampiyon olduktan sonra buraya geldim. Ankara'ya geldikten sonra da 2023 yılında şampiyon olduk. Bu sene FOMGET'te ikinci şampiyonluğun peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.ABB FOMGET'te arkadaşlığın ötesinde bir aile gibi olduklarını da dile getiren Selda, şöyle devam etti:"Bir sıkıntı olduğunda hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. Şu an Galatasaray bizden iki puan önde ancak son hafta öncesinde şampiyonluk kesinleşmiş değil. Galatasaray ile aynı anda maçlarımız başlayacak, Trabzon'da kazanacağız ve şampiyonluğu bekleyeceğiz. Şampiyonluğa tabii ki de bütün takım inanıyor. Bu yola başlarken tekrar şampiyon olmak için başladık. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yapamadığımızı bu sene yapmak istiyoruz."Yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildiğini de hatırlatan Selda, "Bu sene ben ve Yağmur Uraz (Fenerbahçe), yılın futbolcusu adayıyız. Ama benim ve Yağmur'un yanı sıra Mauro Icardi var, Kerem Aktürkoğlu da var bizimle beraber. Yılın futbolcusu seçilecek kadar yükseldik. Kadın futbolu zirveye tırmanıyor ama kadınları yılın futbolcusu seçiminde erkeklerle beraber değerlendiriyorlar. O zaman da bizim seçilmemiz tabii kolay değil." diyerek açıklamasını tamamladı.