İstanbulspor, Adana Demir'i ağırlayacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, Adana Demir'i ağırlayacak
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03 Mayıs 2024 15:08
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'un 16 puanı bulunuyor.

Konuk Adana Demirspor ise 41 puanla 11. basamakta yer alıyor.

 
 
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