Carlo Ancelotti: 'Arda Güler, ilk 11 başlayacak'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 4 Mayıs Cumartesi akşamı Cadiz ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk şanslarıyla ilgili konuşan Ancelotti, Arda Güler'in Cadiz'e karşı ilk 11 oynayacağını açıkladı.



İşte sorular ve Ancelotti'nin cevapları:



Şampiyonluk için heyecanlı mısınız?



- "Hedefimiz çok açık, üç puan alarak ligi kazanmaya yaklaşmak. Küme düşmemek için mücadele eden, Bernabeu'ya arzu ve heyecanla gelen bir takıma karşı sadece hedefimize ulaşmayı düşünüyoruz."



Courtois oynayacak mı?



- "Evet, o iyi. Uzun bir aradan sonra Cadiz'e karşı oynayacak. Militao gibi onun da geri dönecek olması iyi haber. Katkı sağlayabilir, iyi ve çok heyecanlı. Sahalara geri döneceği için çok mutluyuz."



La Liga kazanılırsa Cibeles'e kutlamaya gidilecek mi?



- "Hayır, henüz hiçbir şey düşünmedik çünkü henüz hiçbir şey kazanmadık. Matematiksel olarak emin olduğumuz gün kutlamaları düşüneceğiz. Henüz değiliz. Hedefimiz üç puan."



"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ TEK FİNAL BAYERN MAÇI"



Courtois Şampiyonlar Ligi finalinde oynar mı?



- "Aklımızdaki tek final Çarşamba günü Bayern Münih'e karşı evimizde oynayacağımız maç, orada da Lunin oynayacak. Ondan sonrasına bakacağız."



"BU İLK KEZ BAŞIMA GELİYOR"



Hücumdaki oyuncuları nasıl yerleştireceksiniz?



- "Rodrygo'yu sola, Vinicius'u sağa koyduk. Rodrygo City'ye karşı, Vinicius da Bayern'e karşı gol attı. Çok iyi gitti, bazı şeyleri ayarlamamız gerekiyor. Genel olarak defansif anlamda Bayern'e karşı daha iyi olmalıyız."



Tüm sezon boyunca sadece 2 kez yenildiniz.



- "Sadece iki mağlubiyet almak hiç başıma gelmemişti. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Takımımız büyük bir özveriyle çok iyi iş çıkardı. En çok oynayanlardan en az oynayanlara kadar herkes çok katkıda bulundu. Son düzlüğe girerken çok heyecanlıyız ve şampiyonluklar kazanmak için büyük bir istek duyuyoruz."



MILITAO, BELLINGHAM, VINICIUS, RODRYGO



Militao, Cadiz'e karşı oynayacak mı?



- "Ben bireyler hakkında konuşmuyorum. Bence kolektif olarak Bayern karşısında çok pasif kaldık. Daha aktif olmalıyız. Militao Cadiz'e karşı maç ritmi yakalamak için oynayacak."



Bellingham'ın durumu nedir?



- "Basitçe söylemek gerekirse, Bellingham bir bağırsak virüsü geçirdi ve bu da Bayern Münih maçına kadar yüzde 100 iyileşmesine fırsat vermedi. Şimdi çok iyi, her zaman olduğu gibi çok iyi iş çıkaracaktır."



Vinicius'un performansı hakkında ne söylersiniz?



- "Tutumu, çalışması ve kalitesiyle çok hızlı ilerleyen bir oyuncu. O bizim için gerçekten çok önemli biri."



Rodrygo'nun saha içindeki pozisyonuyla ilgili sözleri için ne dersiniz?



- "Rodrygo'yu sol kanada koymak defansif değil ofansif bir hamleydi. Sadece rakip savunmaya daha fazla zarar vermeye çalışmak içindi. Bu kesin bir karar değil, değişebilir. Onu oynattığım tüm pozisyonlarda etkili oluyor. Onun için fazla bir şey değişmiyor."



"ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK!"



Arda Güler bir kez daha 11'de olacak mı?



- "İlk 11'de olacak. Bu kesin."



Bu takımınızda neyi özel görüyorsunuz?



- "Bir kadroyu diğeriyle kıyaslamak zor. Bu takımda olağanüstü bir kolektif bağlılık görüyorum."



Kroos oğlunuz olsaydı, ona geleceği hakkında ne önerirdiniz?



- "Kendisi için en iyi kararı vermesini."





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