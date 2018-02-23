  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Türkiye - Rusya U18 Milli takımları hazırlık maçı yaptı

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

Kaynak: AA
Türkiye - Rusya U18 Milli takımları hazırlık maçı yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2018 16:40
Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

UEFA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına Antalya'da hazırlanan ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında Rusya ile ikinci kez karşılaştı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Susesi Luxury Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip 64. dakikada Behlül Aydın'ın attığı golle öne geçerken, Rusya 72. dakikada Lion Kalentjev, 88. dakikada Rustam Khalnazarov'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için