Türkiye - Rusya U18 Milli takımları hazırlık maçı yaptı

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.
UEFA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına Antalya'da hazırlanan ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında Rusya ile ikinci kez karşılaştı.
Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Susesi Luxury Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip 64. dakikada Behlül Aydın'ın attığı golle öne geçerken, Rusya 72. dakikada Lion Kalentjev, 88. dakikada Rustam Khalnazarov'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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UEFA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına Antalya'da hazırlanan ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında Rusya ile ikinci kez karşılaştı.
Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Susesi Luxury Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip 64. dakikada Behlül Aydın'ın attığı golle öne geçerken, Rusya 72. dakikada Lion Kalentjev, 88. dakikada Rustam Khalnazarov'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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