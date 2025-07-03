Türkiye'nin ilk Cankurtarma Sportif Havuz Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), cankurtarma branşında Türkiye'nin ilk havuz şampiyonasını 4-6 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek.Federasyondan yapılan açıklamaya göre Güngören'deki Tozkoparan GSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek organizasyon, aynı zamanda milli takım seçme niteliği taşıyacak.Kadın ve erkek kategorilerinde 16 yaş ve üzeri sporcuların kulüp takımları ve bireysel olarak katılacağı şampiyona, Uluslararası Cankurtarma Federasyonunun (ILS) yarışma kuralları çerçevesinde yapılacak. Sporcular, 5 farklı disiplinde Türkiye'nin ilk şampiyonları olmak için mücadele edecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, cankurtarma branşında ilk kez Havuz Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.