Türkiye - Macaristan maçının stadı belli oldu

TFF, A Milli Takımımızın Macaristan'la oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off maçının Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye - Macaristan maçının stadı belli oldu
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28 Kasım 2024 16:13
Son güncelleme 28 Kasım 2024 16:21
TFF, A Milli Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan'la oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off maçının Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.
 RÖVANŞ PUSKAS ARENA'DA

Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

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