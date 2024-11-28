TFF, A Milli Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan'la oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off maçının Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı.



TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

RÖVANŞ PUSKAS ARENA'DA



Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak" ifadeleri kullanıldı.



