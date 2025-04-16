Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!

TFF, Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu finalinin yerini ve tarihini açıkladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Konyaspor takımlarından finale çıkanlar 14 Mayıs 2025'te Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Tümosan Konyaspor ve Galatasaray arasındaki yarı final mücadelesi 22 Nisan Salı günü 20.30'da Konya Medaş Stadyumu'nda oynanacak.
Kupanın diğer yarı final eşleşmesinde Trabzonspor, 24 Nisan Perşembe günü 20.30'da Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlarlayacak.
Yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Konyaspor takımlarından finale çıkanlar 14 Mayıs 2025'te Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Tümosan Konyaspor ve Galatasaray arasındaki yarı final mücadelesi 22 Nisan Salı günü 20.30'da Konya Medaş Stadyumu'nda oynanacak.
Kupanın diğer yarı final eşleşmesinde Trabzonspor, 24 Nisan Perşembe günü 20.30'da Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlarlayacak.