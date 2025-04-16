Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
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16 Nisan 2025 17:42
Son güncelleme 16 Nisan 2025 18:27
TFF, Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu finalinin yerini ve tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Konyaspor takımlarından finale çıkanlar 14 Mayıs 2025'te Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tümosan Konyaspor ve Galatasaray arasındaki yarı final mücadelesi 22 Nisan Salı günü 20.30'da Konya Medaş Stadyumu'nda oynanacak.

Kupanın diğer yarı final eşleşmesinde Trabzonspor, 24 Nisan Perşembe günü 20.30'da Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlarlayacak.

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