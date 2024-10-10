Türkiye, Karadağ ile 5. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye, Karadağ ile 5. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2024 15:51
 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 4 maçtan 2'sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 7 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

Son maç Türkiye'nin

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

İlk maç 2016'da

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekibin rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Türkiye-Karadağ maçları

Türkiye ile Karadağ A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
16.11.2021 Podgorica Dünya Kupası Elemeleri 2-1
01.09.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-2
27.03.2018 Podgorica Özel 2-2
29.05.2016 Antalya Özel 1-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery