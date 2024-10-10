Türkiye, Karadağ ile 5. randevuda

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 16.11.2021 Podgorica Dünya Kupası Elemeleri 2-1 01.09.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-2 27.03.2018 Podgorica Özel 2-2 29.05.2016 Antalya Özel 1-0

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak.İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 4 maçtan 2'sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.Bu müsabakalarda Türkiye'nin 7 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandı.2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.Ay-yıldızlı ekibin rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.