Türkiye 'Gençlik Kampı Modeli' Azerbaycan'da uygulanacak

Türkiye'deki 'Gençlik Kampları ve Kamp Liderliği' modelinin Azerbaycan'da da uygulanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanlarınca Azerbaycanlı gençlere eğitim verildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Quba şehrinde başlayan ilk etabı ve Türkiye'nin Bursa ilinde devam eden ikinci etabıyla eğitim süreci tamamlandı.



Her iki aşamada da gençler, liderlik ve takım ruhunu geliştiren etkinliklerle bir araya geldi. Programın sonunda ise ilk kamp liderleri yeleklerini giyerek göreve başladı.



