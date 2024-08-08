Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, Kastamonu'da

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, 12-16 Ağustos tarihlerinde Kastamonu'da düzenlenecek.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya Kastamonu Merkez Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Organizasyon, erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden antrenör Murat Şimşek'in adıyla 21-26 Ağustos tarihlerinde Kastamonu'da düzenlenmesi planlanıyor.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya Kastamonu Merkez Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Organizasyon, erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden antrenör Murat Şimşek'in adıyla 21-26 Ağustos tarihlerinde Kastamonu'da düzenlenmesi planlanıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU