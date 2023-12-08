Türkiye'de profesyonel liglerde haftanın programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 17, TFF 3. Lig'de ise 14. hafta maçları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 13. hafta maçları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:



Trendyol Süper Lig



Bugün:



20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)



9 Aralık Cumartesi:



13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)



16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)



10 Aralık Pazar günü:



13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RHG Enertürk Enerji)



19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)



11 Aralık Pazartesi:



20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



Trendyol 1. Lig



9 Aralık Cumartesi:



13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)



19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)



10 Aralık Pazar:



13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor (Çorum Şehir)



13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)



16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)



19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)



11 Aralık Pazartesi:



20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)



TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



9 Aralık Cumartesi:



14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Altınordu (Mersin)



10 Aralık Pazar:



14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Kırşehir FK (Kırklareli Atatürk)



14.00 Zonguldak Kömürspor-Serik Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)



14.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK (Ortahisar Yavuz Selim)



14.00 HES İlaç Afyonspor-Bursaspor (Zafer)



14.00 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Diyarbakır)



14.00 Vanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Van Atatürk)



14.00 Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)



11 Aralık Pazartesi:



14.00 Esenler Erokspor-Bucaspor 1928 (Esenler Erokspor)



Kırmızı Grup:



10 Aralık Pazar:



14.00 İnegölspor-Isparta 32 (İnegöl İlçe)



14.00 GMG Kastamonuspor-Karaman FK (Gazi)



14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)



14.00 Somaspor-Belediye Derincespor (Soma Atatürk)



14.00 Menemen FK-Uşakspor (Menemen İlçe)



14.00 Denizlispor-İskenderunspor (Denizli Atatürk)



14.00 Sarıyer-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)



11 Aralık Pazartesi:



13.00 Anagold 24Erzincanspor-Etimesgut Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)



14.00 Fethiyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Fethiye İlçe)



TFF 3. Lig



1. Grup:



9 Aralık Cumartesi:



14.00 Küçükçekemce Sinop SK-52 Orduspor (Bağcılar Mahmutbey)



10 Aralık Pazar:



13.00 Malatya Arguvan SK-Karabük İdmanyurdu (Arguvan İlçe)



13.00 Mardin 1969-Edirnespor (Mardin 21 Kasım)



14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kepezspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)



14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkalegücü SK (Gümüşhane Yenişehir)



14.00 Tarsus İdmanyurdu-İnegöl Kafkas SK (Tarsus Burhanettin Kocamaz)



14.00 Artvin Hopaspor-Talasgücü Belediyespor (Hopa İlçe)



2. Grup:



10 Aralık Pazar:



14.00 Efeler 09-Kelkit Hürriyet SK (Ahmet Yaşar Kocabıyık)



14.00 Kemerkent Bulvarspor-Anadolu Üniversitesi (Bulvar Mimar Kubilay Köse)



14.00 Hacettepe 1945 SK-Karşıyaka (Aktepe)



14.00 Sapanca Gençlikspor-3Gen Holding Elazığspor (Sapanca Atatürk)



14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Silifke Belediyespor (Eynesil İlçe)



14.00 Amasyaspor-Ergene Velimeşespor (12 Haziran)



14.00 Pazarspor-TPAO Batman Petrolspor (Pazar İlçe)



3. Grup:



10 Aralık Pazar:



13.00 Darıca Gençlerbirliği-Onvo Ağrı 1970 SK (Darıca İlçe)



14.00 Osmaniyespor FK-Karaköprü Belediyespor (7 Ocak)



14.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Bayburt Özel İdare (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



14.00 Fatsa Belediyespor-1922 Konyaspor (Fatsa İlçe)



14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Silivrispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor (Tepecik Şenol Güneş)



14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Akhisarspor (Erbaa İlçe)



4. Grup:



10 Aralık Pazar:



13.00 23 Elazığ FK-Güneş Holding Çankaya SK (Elazığ Doğukent)



13.00 Armoni Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi (Alanya Milli Egemenlik)



14.00 Muş 1984 Muşsspor-Sultanbeyli Belediyespor (Muş Şehir)



14.00 Balıkesirspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Balıkesir Atatürk)



14.00 Bursa Yıldırımspor-Tokat Belediye Plevnespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



14.00 İdaş Çatalcaspor-Bitexen Adana 1954 FK (Çatalca İzettin)



14.00 Nevşehir Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Nevşehir Gazi)



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi



10 Aralık Pazar:



11.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Galatasaray (Şehit Vefa Karakurdu)



11.30 Hakkarigücüspor-Amed Sportif Faaliyetler (Merzan Şehir)



12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Vefa)



13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ataşehir Belediyespor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)



13.00 ALG Spor-Fatih Vatanspor (Batur)



14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Trabzonspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)



14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beylerbeyi SK (Mustafa Çetinkaya)



11 Aralık Pazartesi:



17.30 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Beşiktaş JK United Payment (Osmanlı)





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