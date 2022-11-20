Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or'u düzenleyen spor dergisi France Football, dünyadaki en iyi atmosfere sahip 30 stadyumu açıkladı.



Vodafone Park, Ülker Stadyumu ve Nef Stadyumu'nun da yer aldığı listede, Türkiye'den zirveyi Beşiktaş aldı. Beşiktaş, listeye 7. sıradan dahil oldu. Galatasaray , 11'inci, Fenerbahçe ise 17'inci sırada yer aldı.



Listenin zirvesinde ise Arjantin ekibi Boca Juniors'ın stadı La Bombonera yer aldı. 2. sırada İngiliz devi Liverpool'un mabedi Anfield, 3. sıraya ise Borussia Dortmund'un stadı Signal Iduna Park yerleşti.



