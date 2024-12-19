Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları başlıyor

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da cuma günü başlayacak. Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Curling Süper Lig 2023-24 sezonu müsabakaları Yakutiye Curling Salonu'nda yapılacak.
Organizasyonda 8 kadın, 8 erkek toplam 16 takım madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Curling Süper Lig'de final müsabakaları 27 Aralık Cuma düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Organizasyonda 8 kadın, 8 erkek toplam 16 takım madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Curling Süper Lig'de final müsabakaları 27 Aralık Cuma düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.