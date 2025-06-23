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Türkiye 18 yaş altı milli plaj voleybol takımları Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğimizi açıkladı

calendar 23 Haziran 2025 17:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye 18 yaş altı milli plaj voleybol takımları Avrupa Şampiyonası'nda
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Türkiye'nin 18 yaş altı milli kadın ve erkek plaj voleybolu takımları, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa 18 Yaş Altı Plaj Voleybol Şampiyonası Balkan Bölgesi Elemeleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendi.

Erkeklerde Polat Kemal Eser-Mehmet Enes Erol ikilisi şampiyonluğa ulaşarak, kadınlarda ise Bahar Doğan-Yasemin Yıldırım çifti ikinci olarak finallere katılma hakkı kazandı.

Avrupa 18 Yaş Altı Plaj Voleybol Şampiyonası, 11-14 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak.


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