Türk Telekom'un konuğu Obradovicli Partizan NIS

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nın 11. haftasında salı günü, Fenerbahçe'yle tarihi başarılar elde eden Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisini ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un konuğu Obradovicli Partizan NIS
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24 Ocak 2022 12:37
Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın 11. haftasında salı günü sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'le karşılaşacak.

Türk Telekom, Avrupa'nın efsane başantrenörü olarak kabul edilen, Fenerbahçe'yle tarihi zaferler yaşayan Zeljko Obradovic'in takımı Partizan NIS'i Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 5'er galibiyet ve yenilgiyle 10 takım arasında 7. sırada bulunan Türk Telekom, deplasmanda oynadığı maçta Partizan NIS'e 85-59 kaybetmişti.

Sırbistan temsilcisi ise 8 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

Obradovic 2 yıl sonra Türkiye'de resmi maçta

Zeljko Obradovic, yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'de resmi bir maça çıkacak.

Fenerbahçe'yle 507 maça çıkan Obradovic, Avrupa Ligi zaferinin yanı sıra Türkiye'de 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Sırp başantrenör, Türkiye'deki son resmi maçına Fenerbahçe'nin TOFAŞ'ı 15 Mart 2020'de 84-75 yendiği karşılaşmada çıkmıştı. Obradovic, sezon başı Fenerbahçe'nin düzenlediği özel bir turnuva için Partizan NIS'le İstanbul'a da gelmişti.

Obradovic, Türkiye'de kazandığı son kupayı yarın karşılaşmanın oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda kaldırmıştı. Obradovicli Fenerbahçe, 16 Şubat 2020'de Ankara Spor Salonu'nda Darüşşafaka'yı yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

 

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