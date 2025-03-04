Türk Telekom'un hedefi çeyrek final

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom'un hedefi çeyrek final
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2025 09:12
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Normal sezonu B Grubu'nda 10 galibiyet 8 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Türk Telekom, A Grubu'nu 9 galibiyet 9 mağlubiyetle 6. sırada bitiren Buducnost VOLI ile 8'li final etabında eşleşti.

Başkent temsilcisi, tek maç üzerinden oynanacak etabı kazanması durumunda çeyrek finale yükselme başarısı gösterecek.

Karadağ ekibiyle daha önce 4 kez karşılaşan Türk Telekom'un rakibi karşısında yenilgisi bulunmuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery