Türk Telekom, EuroCup'ta Buducnost'u konuk edecek

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası B Grubu'nun 18'inci ve son haftasında 29 Mart Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.



Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Başkent temsilcisi B Grubu'nda 12 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, Karadağ ekibi 9 galibiyet, 8 mağlubiyetle altıncı sırada bulunuyor.



Her iki takım da play-off'u daha önce garantiledi.



Türk Telekom, deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini 84-71 yenmişti.





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