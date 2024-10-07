Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı konuk edecek

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'ndaki üçüncü maçında, 8 Ekim Salı günü Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2024 10:43
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

İlk iki maçında Litvanya ekibi Lietkabelis ile Yunan temsilcisi Aris Midea'yı yenen Türk Telekom, üçüncü maçında da kayıp yaşamak istemiyor.

Öte yandan konuk ekip Cedevita Olimpija da ilk iki maçını kazanma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery