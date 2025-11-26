Türk Hava Yolları'nın rakibi İspanyol!

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, perşembe günü İspanya'nın Avarca de Menorca takımını konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadele, saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Bartlomiej Adamczyk (Polonya) ve Djordje Stevanovic (Sırbistan) hakem ikilisi görev yapacak.
Müsabakanın rövanşı, 3 Aralık Çarşamba günü Avarca de Menorca ev sahipliğinde oynanacak.
