29 Ekim

Türk Hava Yolları, Beşiktaş'a set vermedi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, Beşiktaş'a set vermedi!
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28 Ekim 2023 23:30
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Beşiktaş Ayos: Rosell, Bahar Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Demidova, Bengisu Aygün, Sude Uzun)

Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Neriman Özsoy, Carneiro)

Setler: 19-25, 20-25, 20-25

Süre: 83 dakika (28, 28, 27)

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