Tunceli'de Rafting Türkiye Şampiyonası yarışları başladı

Türkiye Kano Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları Tunceli'de başladı.Şampiyona için Munzur Nehri'nde parkurlar oluşturuldu ve düzenlemeler yapıldı. 9 ilden 42 takım ile 300 sporcu ve teknik ekibinkatıldığı yarışların ilk günü Mavi Köprü mevkiinde başladı. Dün sabah saatlerinde RX sıralama yarışlarıyla başlayan şampiyona öğleden sonra RX yarışlarıyla devam etti. Bu sabah itibariyle de Slalom yarışlarıyla şampiyona devam etti. Slalom yarışlarında ilk düdüğü vali Şefik Aygöl çaldı. Sporcular müsabakalarda Türkiye'nin debisi yüksek akarsuların başında gelen Munzur'da şampiyon olabilmek için ter döktü. Şampiyona kentte 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Şampiyon olan takım ise Avrupa Şampiyonası'na hak kazanacak.Vali Şefik Aygöl, Munzur nehrinin dünyanın en uzun ikinci rafting parkuru olduğunu belirterek,dedi.