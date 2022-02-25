Trpisovsky: "Fenerbahçe elinden gelenin en iyisini yaptı"

Slavia Prag'ın hocası Trpisovsky, Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Trpisovsky: 'Fenerbahçe elinden gelenin en iyisini yaptı'
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25 Şubat 2022 01:56
Slavia Prag teknik direktör Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe'yi eledikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Çek hoca Fenerbahçe'yi rakiplerinden daha fazla topa sahip olarak elediklerini belirterek Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifle ilgili de ilk kez konuştu.

İşte Trpisovsky'nin açıklamaları:

"RAKİPTEN DAHA FAZLA SAHİP OLDUK"

"Her iki maçı da bize yakışacak şekilde iyi yönettik. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük ve etkili oyuncuları olduğunun farkındaydık. Oynadığımız oyunla Fenerbahçe'yi çok tatsız bir duruma getirmeyi başardık. Topa rakibimizden daha fazla sahip olarak iki maçı da kazandık"

"FENERBAHÇE'NİN TAKTİĞİ 2 KEZ DEĞİŞTİ"

"Fenerbahçe elinden gelenin en iyisini yaptı. İkinci maçta farkı bir dizilişle başladılar ama maç içinde taktikleri 2 kez daha değişti. Takımımız yerinde tepki verdi ve rakiplerinden daha etkili oldular."

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"

"Taraftarlarımıza tüm stadı doldurdukları için teşekkür ediyorum. Harika bir atmosferde oynadık. Bir hafta önce İstanbul'a giden taraftarlarımıza da teşekkürler"

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