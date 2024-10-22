Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, liderliğini korurken Beşiktaş ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise Samsunspor ile berabere kalarak puan kaybetti. 10. hafta maçları 25 Ekim Cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı sona erdi
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22 Ekim 2024 00:47
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Lider olarak girdiği haftada deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 ile geçerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekibi zirvede takip eden Beşiktaş, İstanbul'da TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Samsun deplasmanında 2 puan bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:

Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-0

ikas Eyüpspor-Göztepe: 1-0

Antalyaspor-Galatasaray: 0-3

Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 3-2

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2

Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2

Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: 0-1

PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 8 1 0 27 8 19 25
2.BEŞİKTAŞ 8 6 2 0 17 5 12 20
3.SAMSUNSPOR 9 6 1 2 16 9 7 19
4.FENERBAHÇE 8 5 2 1 18 7 11 17
5.İKAS EYÜPSPOR 9 4 3 2 14 10 4 15
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 8 4 2 2 14 10 4 14
7.GÖZTEPE 8 3 3 2 14 10 4 12
8.TRABZONSPOR 8 2 6 0 8 6 2 12
9.KASIMPAŞA 9 2 5 2 11 12 -1 11
10.NET GLOBAL SİVASSPOR 9 3 2 4 11 13 -2 11
11.TÜMOSAN KONYASPOR 9 3 2 4 10 13 -3 11
12.SİPAY BODRUM FK 9 3 1 5 8 11 -3 10
13.ÇAYKUR RİZESPOR 9 3 1 5 6 16 -10 10
14.CORENDON ALANYASPOR 9 2 3 4 8 12 -4 9
15.ONVO ANTALYASPOR 9 2 2 5 10 19 -9 8
16.GAZİANTEP FK 8 1 3 4 9 13 -4 6
17.BELLONA KAYSERİSPOR 8 0 5 3 8 15 -7 5
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 0 3 5 7 14 -7 3
19.ADANA DEMİRSPOR 8 0 1 7 7 20 -13 1
 

10. hafta

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

 
 
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