Trendyol Süper Lig'de 9. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
Lider olarak girdiği haftada deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 ile geçerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekibi zirvede takip eden Beşiktaş, İstanbul'da TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Samsun deplasmanında 2 puan bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:
Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: 2-2
Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-0
ikas Eyüpspor-Göztepe: 1-0
Antalyaspor-Galatasaray: 0-3
Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 3-2
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2
Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2
Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: 0-1
PUAN DURUMU
10. hafta
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
Haftanın kapanış gününde Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
Lider olarak girdiği haftada deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 ile geçerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekibi zirvede takip eden Beşiktaş, İstanbul'da TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Samsun deplasmanında 2 puan bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:
Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: 2-2
Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-0
ikas Eyüpspor-Göztepe: 1-0
Antalyaspor-Galatasaray: 0-3
Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 3-2
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2
Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2
Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: 0-1
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|9
|8
|1
|0
|27
|8
|19
|25
|2.BEŞİKTAŞ
|8
|6
|2
|0
|17
|5
|12
|20
|3.SAMSUNSPOR
|9
|6
|1
|2
|16
|9
|7
|19
|4.FENERBAHÇE
|8
|5
|2
|1
|18
|7
|11
|17
|5.İKAS EYÜPSPOR
|9
|4
|3
|2
|14
|10
|4
|15
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|8
|4
|2
|2
|14
|10
|4
|14
|7.GÖZTEPE
|8
|3
|3
|2
|14
|10
|4
|12
|8.TRABZONSPOR
|8
|2
|6
|0
|8
|6
|2
|12
|9.KASIMPAŞA
|9
|2
|5
|2
|11
|12
|-1
|11
|10.NET GLOBAL SİVASSPOR
|9
|3
|2
|4
|11
|13
|-2
|11
|11.TÜMOSAN KONYASPOR
|9
|3
|2
|4
|10
|13
|-3
|11
|12.SİPAY BODRUM FK
|9
|3
|1
|5
|8
|11
|-3
|10
|13.ÇAYKUR RİZESPOR
|9
|3
|1
|5
|6
|16
|-10
|10
|14.CORENDON ALANYASPOR
|9
|2
|3
|4
|8
|12
|-4
|9
|15.ONVO ANTALYASPOR
|9
|2
|2
|5
|10
|19
|-9
|8
|16.GAZİANTEP FK
|8
|1
|3
|4
|9
|13
|-4
|6
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|8
|0
|5
|3
|8
|15
|-7
|5
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|8
|0
|3
|5
|7
|14
|-7
|3
|19.ADANA DEMİRSPOR
|8
|0
|1
|7
|7
|20
|-13
|1
10. hafta
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)