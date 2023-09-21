Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor
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21 Eylül 2023 13:18
Son güncelleme 21 Eylül 2023 13:22
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Haftanın açılış gününde Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor karşılaşmaları yapılacak. İki müsabaka da saat 20.00'de oynanacak.

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)

23 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)

19.00 Manisa FK-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

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