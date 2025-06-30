30 Haziran
Inter-Fluminense
22:00
01 Temmuz
M.City-Al Hilal
04:00
30 Haziran
Brann-Sandefjord
20:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
30 Haziran
Djurgaarden-IFK Norrkoeping
20:00
30 Haziran
Mjaellby-Malmö FF
20:00

Transfer dönemi resmen başladı

2025-2026 sezonunun Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran itibarıyla resmen başladı.

calendar 30 Haziran 2025 16:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Transfer dönemi resmen başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce açıkladığı takvime göre 2025-2026 sezonunun Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran itibarıyla resmen başladı. Kulüpler, yeni sezon yapılanmalarını şekillendirmek için 12 Eylül 2025'e kadar transferlerini tamamlayabilecek.

Yeni sezonun ilk resmi adımı olan transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına başladı.

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ 5 OCAK'TA

TFF'nin aldığı karara göre, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.


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