TransAnatolia için geri sayım başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA destekleriyle düzenlenen TransAnatolia, 12. yılında 2.800 km'lik yarış rotasıyla 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayıp, 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek. Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarışçının katılacağı TransAnatolia'ya, bu yıl Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Avustralya'dan da katılım var.TransAnatolia'nın seramonik startı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 18.05'de Hatay Expo'da Hatay Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen tarafından verilecek. 18.15'de ise Expo'21 Hatay sıralama etabı gerçekleştirilecek.Yarışmacılar 21 Ağustos günü Karatepe Aslantaş Milli Parkı hedefiyle yola çıkıp, bu rota üzerinde Amanos Dağları'nın zirvelerinden geçerek, 2.300 metrelik zirveleri aşıp Kayseri'ye ulaşacak. Yarışın devamında Kayseri'den start alıp, Kayseri'ye geri dönen yarışmacıların diğer günkü hedeflerinde Aladağlar var. Yaklaşık 3.000 metrelik zirveleri geçerek Çiftehan'da termal tesislerin bulunduğu alanda konaklayacak yarışçıları diğer gün Bolkar Dağları'nın zorlu yol koşulları bekliyor olacak. Ardından ise hedef Tuz Gölü. Etabın yüzde 80'ini yolsuz ortamlarda kat edecek yarışmacılar Haymana'daki kamp alanına ulaşacak. Yarışın son günü ise Haymana ve Eskişehir arasında değişik bir coğrafyada ormanlar içinden geçilerek Eskişehir'e varılacak ve yarış son bulacak.Yarışın yol notları rally raid yol notları denince akla gelen ilk isim Jordi Arcarons tarafından hazırlandı.TransAnatolia'nın ana sponsorları arasında; 30 yıla yaklaşan geçmişi boyunca Türkiye motosiklet kültürüne sağladığı katkı kadar, verdiği yön ve temsil ettiği markalarla büyümeye devam eden Ducati/Korlas ve kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyatı Hatay'a getiren, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Expo'21 Hatay yer alıyor. Yarışın motosiklet kategorisi sponsoru bu yıl Castrol olurken Spor Toto, General Tire, İzeltaş, Fikirmedya, Jules Verne ve 4x4Europarts ise yarışı destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor. TransAnatolia'nın bu yılki medya sponsorları ise Power Group, Motorsport.com.tr ve Soloenduro.it.Bu yıl katılımcı ilgisinin bir hayli çok olduğu TransAnatolia raid kategorisine; bireysel ve takım olarak toplam 28 ekip katılıyor. Raid kategorisinde katılımcılar her gün verilen rota üzerinde, belirlenen hız limitlerini aşmadan ve yol notlarını takip ederek ilerliyorlar. TransAnatolia'ya katılan takımlardan bazıları ise şöyle: Lifted Racing Team, Offteam, She's Offroad, Viking Garage, Team Balaban, Prehistoric Team, Nascar Jeep, Alsan Team.