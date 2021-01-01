Trae Young'ın babası, oğlunu eleştirenlere öfkeli!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın babası Ray Young, sezona yavaş başlangıcının ardından kendisini toparlamış olan oğlunu eleştirenler için konuştu.



Bu sezon faul almaya yönelik basketbol dışı hareketleri sınırlamaya ilişkin yeni kural, Trae dahil bazı oyuncuların savunma oyuncularıyla temas kurarak kolay faul atışları yapma olanaklarını sınırlamıştı.



Young'ın bu sezon serbest atış denemeleri 5.6'ya düşmesine rağmen, Hawks yıldızı şu anda 26.3 sayı ve 9.1 asist ortalamasıyla birlikte kariyer rekoru %38.8 üçlük isabeti oranına sahip.



Trae'nin babası Ray Young, oğlunun faul alabilme yeteneği sayesinde iyi skor üretebildiğine yönelik eleştiri yapanlara, Twitter'dan şu şekilde laf attı:



"Beşinci sınıftan beri oğlumun k*ını yırtıp çalışarak, harika rakamlar ortaya koyduğunu izlemiş biriyim. Gidin Oklahoma'da (kolej) neler yapmış, Google'da bir bakın. Şimdi de çıkmış bu rakamlara sırf faul aldığı için ulaşabildiğini söylüyorsunuz. Kuralları istediğiniz gibi değiştirin, yetenek her zaman kendini gösterir!"



Hawks şu anda Doğu Konferansı'nda 7. sırada olsa da, son dokuz maçın sekizinde galip gelmişti.



