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Trabzonspor'un kupa maçının hakemi belli oldu!

Trabzonspor-Ümraniyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kaynak: AA
Trabzonspor'un kupa maçının hakemi belli oldu!
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03 Şubat 2019 22:24
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Salı günü Şenol Güneş Kompleksi'nde Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çınar ikilisi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

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