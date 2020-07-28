Trabzonspor'dan "Yeni Mesut Özil"e yakın takip!

Bu sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, transferde harekete geçti.

Trabzonspor'dan 'Yeni Mesut Özil'e yakın takip!
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28 Temmuz 2020 14:54
Trabzonspor, gelecek sezon için genç gurbetçileri de tarıyor.

Bordo-mavililer, kariyerini Mainz'de sürdüren ve "Yeni Mesut Özil" olacak denilen Erkan Eyibil ile ilgileniyor. 19 yaşındaki futbolcu 10 numara pozisyonunda oynuyor. Sol ayağını raket gibi kullandığı için Mesut Özil'e benzetiliyor.

Bu sezon 17 karşılaşmada 6 gol, 4 asistle oynadı..



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