Trabzonspor'da kadro dışı oyuncular takım arıyor

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kararıyla kadro dışı kalan Diabate, Bilal ve Plaza, Ocak ayında takımdan ayrılacak. Üç oyuncu da takım arıyor

Abone Ol
Trabzonspor'da kadro dışı oyuncular takım arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2020 11:24
Trabzonspor'da teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılan Diabate, Bilal ve Plaza, Ocak ayında takımdan ayrılacak. 3 futbolcunun menacerine de haber gönderilirken, Bilal ile Diabate konusunda sıkıntı gözükmüyor.

Bilal ile Göztepe, Denizli ve Erzurumspor ilgileniyor. Diabate'nin de hem yurt içi hem de yurt dışından taliplerinin olduğu öğrenildi. Kiralık olan Plaza ise Real Valladolid'e dönebilir. Öte yandan Afobe başta olmak üzere takımda başka isimlerin de kadro dışı bırakılabileceği iddia edilirken, Başkan Ağaoğlu buna sıcak bakmıyor.



 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için