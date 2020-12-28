Trabzonspor'da kadro dışı oyuncular takım arıyor

Trabzonspor'da teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılan Diabate, Bilal ve Plaza, Ocak ayında takımdan ayrılacak. 3 futbolcunun menacerine de haber gönderilirken, Bilal ile Diabate konusunda sıkıntı gözükmüyor.Bilal ile Göztepe, Denizli ve Erzurumspor ilgileniyor. Diabate'nin de hem yurt içi hem de yurt dışından taliplerinin olduğu öğrenildi. Kiralık olan Plaza ise Real Valladolid'e dönebilir. Öte yandan Afobe başta olmak üzere takımda başka isimlerin de kadro dışı bırakılabileceği iddia edilirken, Başkan Ağaoğlu buna sıcak bakmıyor.