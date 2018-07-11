Trabzonspor'a Sosa müjdesi!

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kasabasında akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yağış altında gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi ile sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Batuhan katılmadı. Bu arada U19 Milli Takımı'nın Finlandiya'da katılacağı turnuva için önümüzdeki günlerde kamptan ayrılacağı açıklanan Abdülkadir Ömür ile hafif sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı çalıştı.Bu arada Trabzonspor'da Slovenya kampının başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Jose Sosa da tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün sahada çalışmalara başladı. Bir süre saha kenarında koşu yapan Sosa, daha sonra çalışmalarına salonda devam etti.Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Yeşil ve beyaz olmak üzere iki takım arasında oynanan bu karşılaşmayı beyaz takım kazanırken, her iki takımın da golcü oyuncuları Rodallega, Ramil ve Burak gol kaydetmeyi başardı.Savunma hattına henüz beklenen transferleri gerçekleştiremeyen bordo mavililerde teknik direktör Ünal Karaman da çift kale maçlarda mevcut kadro içerisinde stoper arayışına girdi. Bugün oynanan çift kale maç sırasında stoper eksikliği nedeniyle bir takımın stoperinde orta saha oyuncusu Yüksel Şişman, diğer takımda da yine orta saha oyuncusu Cafer Tosun yer aldı.