Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, Fransa Ligi'nde (Ligue 1) 10. hafta maçında deplasmanda Montpellier ile karşılaştı. Monaco rakibini 2-0 yendi.



MONACO'NUN GOLLERİNİ KİMLER ATTI?



Stade de la Mosson'da oynanan maçta Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Embolo ile 80. dakikada Myron Boadu kaydetti.



TAKIMLARIN DURUMU VE FİKSTÜRÜ



Bu sonucun ardından Monaco ligde üst üste 5. maçını kazandı ve puanını 20'ye çıkardı. Montpellier ise 12 puanda kaldı. Monaco gelecek hafta evinde Clermont ile karşılaşacak. Montpellier ise Lens ile deplasmanda mücadele edecek.





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