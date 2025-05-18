Trabzonspor'un ve A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Çakır'a değinen ve milli kaleciden övgüyle bahseden Volkan Demirel, "Fenerbahçe'ye gelirse çok başarılı bir transfer olur. Kaleci meziyetleri çok fazla ve ayaklarına çok hakim. Hem yaş hem konum itibarıyla Uğurcan Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transferi olur" demişti.
Ayrıca Uğurcan Çakır'ın adı zaman zaman da Galatasaray ile anıldı. Bu gelişmelerin ardından Karadeniz ekibi harekete geçti.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ YOLDA
Trabzonspor elinden kaçırmak istemediği milli kaleciye yeni bir sözleşme sunmayı hedefliyor. 29 yaşındaki eldivene iyi bir zam yapılması ve 2027'de bitecek olan sözleşme süresinin uzatılmasının planlandığı belirtildi.
Çakır, bu sezon Karadeniz ekibi ile 43 maça çıktı. Kalesinde 52 gol gören deneyimli eldiven, 18 maçta ise kalesini gole kapattı.
Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Çakır'a değinen ve milli kaleciden övgüyle bahseden Volkan Demirel, "Fenerbahçe'ye gelirse çok başarılı bir transfer olur. Kaleci meziyetleri çok fazla ve ayaklarına çok hakim. Hem yaş hem konum itibarıyla Uğurcan Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transferi olur" demişti.
Ayrıca Uğurcan Çakır'ın adı zaman zaman da Galatasaray ile anıldı. Bu gelişmelerin ardından Karadeniz ekibi harekete geçti.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ YOLDA
Trabzonspor elinden kaçırmak istemediği milli kaleciye yeni bir sözleşme sunmayı hedefliyor. 29 yaşındaki eldivene iyi bir zam yapılması ve 2027'de bitecek olan sözleşme süresinin uzatılmasının planlandığı belirtildi.
Çakır, bu sezon Karadeniz ekibi ile 43 maça çıktı. Kalesinde 52 gol gören deneyimli eldiven, 18 maçta ise kalesini gole kapattı.
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